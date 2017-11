«Vai più indietro, è la giornata delle donne. Non è nulla di straordinario, sarai solo quattro metri più indietro», spiegano alcune donne. Al Corteo di ‘Non una di meno’ le organizzatrici hanno chiesto a un ragazzo di spostarsi perché le prime file erano “riservate” a loro, donne. Le motivazioni avanzate sono assurde. Lui non può perché è uomo. «Ah questa è la parità di genere?», esclama incredulo il giovane. Non tutte le manifestanti fortunatamente sono d’accordo con le femministe.

guarda il video: