Vaccini, la procura di Roma ha aperto una indagine sulla modalità con cui sono state somministrate le immunizzazioni. I magistrati della procura della Repubblica della capitale hanno aperto un’inchiesta su due ipotesi di reato. La prima è il commercio oppure la somministrazione di medicinali guasti, mentre la seconda riguarda il delitto colposo contro la salute pubblica.

Vaccini, inchiesta su danni causati da somministrazione di medicinali guasti

Il fascicolo contenente l’indagine per questi due reati è stato avviato dopo la ricezione di numerosi esposti su presunti effetti collaterali dei vaccini, ed è coordinato dal procuratore aggiunto Nunzia D’Elia e dal sostituto procuratore Maria Letizia Golfieri. Al momento non ci sono indagati, ma presto potrebbero esserci dopo il chiarimento sulle modalità di somministrazione dei vaccini e il legame con le patologie denunciate negli esposti. I magistrati hanno già delegato gli investigatori del nucleo antisofisticazione dei carabinieri Nas a svolgere gli accertamenti a procedere con l’acquisizione di documenti amministrativi inerenti agli esposti. La procura di Roma, come spiegano due articoli presenti sul Fatto Quotidiano e sul Sole 24 Ore di oggi, ha raccolto esposti che denunciano presunti danni collaterali alla salute provocati dai vaccini. I magistrati non mettono in dubbio la sicurezza dei vaccini, ma intendono comprendere se i presunti danni collaterali denunciati negli esposti siano stati causati da una somministrazione di medicinali guasti.

Negli esposti sono citate patologie sorte dopo l’immunizzazione, come per esempio nel caso di Michele. Questa persona, con nome di fantasia, citata sul Fatto Quotidiano, ha denunciato una contaminazione inorganica di particolato solido inquinanti ad alta intensità atomica presente in alcuni vaccini utilizzati in ambito civile e militare. Michele aveva segnalato nel primo esposto sospette reazioni avverse dopo i vaccini somministrati ai figli. L’indagine della procura di Roma vuole anche chiarire, a solo scopo investigativo, l’iter che ha portato all’approvazione del decreto Lorenzin. Questo filone d’indagine non ravvisa alcun reato. L’articolo del Sole 24 Ore di Ivan Cimmarusti evidenzia come i carabinieri del Nas abbiano già compiuto acquisizione documentali al ministero della Salute e siano previste all’Agenzia italiana del farmaco, Aifa. Sottoposto all’esame degli inquirenti un lungo elenco di vaccini, che non sarebbero stati somministrati in modo adeguato, nei casi denunciati, secondo prassi tale da favorire l’insorgenza di patologie.

Foto copertina: ANSA/UFF STAMPA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO