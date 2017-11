I Tredicine a Piazza Navona? La versione dei 5 stelle

Come ogni anno è di nuovo polemica sulla festa della Befana a piazza Navona. Stavolta però nei famigerati banconi, sotto l’era Raggi, tornano i Tredicine. Il bando dei 5 stelle se da un lato diminuisce i banchi portandoli da 103 a 48 introducendo una serie di novità, dall’altro regala per 9 anni la fiera ai Tredicine, leader capitolini del commercio ambulante. Infatti, come spiegano diversi quotidiani, ad allarmare non è il famigerato cognome che ricorre sei volte nella graduatoria. Ma bensì alcuni cognomi legati al clan, come Cirulli e Franceschelli, imparentati o legati con loro.

A incidere la norma che assegna un punteggio importante all’anzianità dell’attività, situazione che ha fatto schizzare i Tredicine. “La nuova Festa della Befana premierà qualità, sostenibilità e artigianato“, aveva detto il presidente della commissione commercio Andrea Coia. L’incubo è che tornino quelle solite bancarelle non-sense con cover dei cellulari e cinesate che hanno poco a che fare con il Natale. Sulla vicenda è intervenuto l’assessore allo Sviluppo economico Adriano Meloni che rigetta le accuse fatte dai media.

Guardate queste immagini. Nella prima ci sono gli ultimi due bandi per la festa di Piazza Navona del I Municipio, targati Sabrina Alfonsi.

Edizione 2014. L’unico criterio di assegnazione per tutte le bancarelle di Piazza Navona fu l’anzianità di posteggio. Tradotto: chi era stato presente negli ultimi dieci anni era sicuro di tornare in piazza. Insomma, un bando-sanatoria. Tutto restava com’era. D’altronde cosa aspettarsi da una maggioranza che in Assemblea capitolina aveva tentato con l’appoggio del centrodestra un colpo di mano per approvare una proroga di tutte le concessioni esistenti? Edizione 2015, sempre targata Sabrina Alfonsi: su 50 punti complessivi, il 40% era dato dall’anzianità. Il massimo consentito dalla Conferenza Stato-Regioni. Se non era un regalo anche questo!

Meloni continua il lungo post su Facebook parlando del ricorso di Tredicine contro Roma Capitale.