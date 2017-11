La storia dei meravigliosi siti anti migranti legati ad una associazione cattolica

Notizie su migranti criminali, bufale, click-baiting. Buzzfeed ha potuto verificare come il media network di queste pagine sia collegato alla Web365 di Giancarlo Colono, un imprenditore romano, con 175 domini e la gestione di diverse pagine Facebook, tra cui le popolari DirettaNews e iNews24. I temi che coprono i siti? Dai più disparati salute, calcio, animali, gossip. Pesano però alcune notizie che non aderiscono alla realtà dei fatti. Eppure diventano virali: con pagine dalla portabilità più alta rispetto a testate nazionali come Repubblica o Corriere della Sera.

LEGGI ANCHE > NON È VERO CHE CLARISSA MARCHESE HA FATTO MARCIA INDIETRO SULLE ACCUSE A BRIZZI

Alberto Nardelli e Craig Silverman nel pezzo hanno analizzato sia gli analitycs che le pagine social che diffondono questi contenuti. Citano anche il sito di debunking But, che definì DirettaNews “pseudo-giornalismo” ovvero «un onore riservato a quei siti web che non distinguono chiaramente tra fatti e iperpartecipazione, e / o quelli che sembrano copiare storie da fonti dubbie senza controllo della veridicità». La testata straniera fa una analisi delle tipologie di contenuto che vengono veicolate:

Oltre alle sue sezioni principali su notizie, affari, sport e “viral” (un termine che copre scienza, salute e diete), DirettaNews riporta ossessivamente notizie sugli incidenti stradali.Ma la tentacolare rete di siti e pagine Facebook di Web365 si estende oltre titoli insignificanti. Su iNews24, un sito che si concentra molto sulla politica, i titoli includono “Immigrati e malattie: l’unione che tutti nascondono “, “Roma, i marocchini buttano giù una porta e occupano. La polizia non fa nulla “e “Il caso Weinstein, l’imam: se indossano un velo non saranno molestate”. La pagina Facebook di iNews24 ha circa 1,5 milioni di follower su Facebook. E una serie di altre pagine associate al marchio iNews24 vengono utilizzate per condividere i suoi contenuti.

In uno scambio di mail tra Buzzfeed e Colono è stato spiegato come la società dell’imprenditore abbia sei dipendenti e diversi giornalisti che, grazie al potere di Facebook, riescono a «raggiungere milioni di persone». Sul fatto che iNews24 abbia potuto promuovere i suoi contenuti in gruppi di estrema destra su Facebook, Colono risposto a BuzzFeed News parlando di spam da parte di account falso. Ma c’è un altro elemento interessante che rivela l’articolo.

Secondo l’analisi di BuzzFeed News sui siti di Web365 nonché sull’attività social spuntano legami tra i membri della famiglia Colono e un’associazione cattolica chiamata “Luce di Maria” la cui missione è quella di diffondere “informazioni corrette in tutto il mondo“, in particolare sulla religione e la società. I membri della famiglia Colono hanno contribuito a costruire e rafforzare la presenza online dell’associazione cattolica. La pagina Facebook La Luce di Maria , che ha circa 1,5 milioni di fan, genera un significativo coinvolgimento su Facebook. La sua controparte in lingua spagnola ha oltre 1,7 milioni di follower. Una pagina separata dedicata alla salute materna di proprietà dell’associazione ha quasi 950.000 follower. Le informazioni che La Luce di Maria condivide online includono preghiere quotidiane, consigli sanitari non scientifici, consigli per combattere incantesimi malevoli e il diavolo e una sezione sulle presunte apparizioni della Vergine Maria, tra cui quella di Medjugorje, una città in Bosnia ed Erzegovina diventata sito per il pellegrinaggio cristiano.

Si tratta di un sito che parla del gioco dei Pokemon inventato da Satana e i cui contenuti vengono diffusi anche da Diretta News (sì c’era un link ora l’hanno rimosso). Il post ora rimosso – spiega Buzzfeed – parlava dell’aborto come rituale satanico. Colono ha spiegato ai giornalisti di Buzzfeed come sia lui che il fratello Davide siano legati alla Luce di Maria solo per un aiuto professionale sui contenuti on line e perché sono degli «affezionati followers». Un non meglio identificabile portavoce de La Luce di Maria non ha risposto alle domande degli inviati ma si è limitato a rimarcare il non legame con i fratelli Colono.

Fino alla scorsa settimana il dominio La Luce di Maria era stato registrato da un uomo chiamato Roberto Granieri. Dopo che BuzzFeed News ha inviato una email a La Luce di Maria per un commento su Granieri, l’associazione ha modificato i dettagli della registrazione per il suo sito Web e ha detto in un messaggio di posta elettronica che Granieri non fa più parte dell’associazione. Un account Facebook con lo stesso nome era uno dei quattro amministratori di un gruppo chiuso di Facebook direttamente collegato all’account principale di iNews24 chiamato “Italiani First“. Il gruppo ha finora accumulato quasi 27.000 membri. L’account principale di iNews24 era anche uno degli amministratori di questo gruppo. Quando gli è stato chiesto qualcosa in merito Giancarlo Colono ha dichiarato a BuzzFeed News che l’account Facebook di Granieri è falso. Non ha risposto quando gli è stato chiesto chi ha creato l’account.

Il lavoro di Buzzfeed mostra strani legami tra account e siti in questione. Alcune delle pagine citate nel pezzo sono scomparse dai social. Però potrebbero tornare. Le vie del Signore sono infinite.