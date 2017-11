Perché oggi la metro A di Roma è nel caos. Le immagini della vergogna | FOTO

Metro A Roma: stamane a Termini è stato il caos con treni mancanti, code ai tornelli e minuti lunghissimi di attesa sulle banchine. Che cosa è successo? Tutto questo disagio, ha spiegato Roma Trasporti News, è stato creato per un “numero di treni circolanti inferiore rispetto al programmato“.

METRO A ROMA: TRENI MANCANTI. RETE IN TILT PER ORE

Cosa sta succedendo? I ritardi vanno avanti da luglio, a causa di una guerra interna tra Atac e macchinisti. A ingigantire il problema anche lo sciopero dei tassisti nella Capitale. Tanti cittadini hanno sfogato la loro rabbia sui social, con foto e video. In queste immagini si capisce come prendere la metro romana oggi sia praticamente impossibile.

Ultimamente ci sono troppi treni che non partono per guasti in realtà, dopo le dovute verifiche, che si rivelano inesistenti. Le corse – come spiegò il Fatto Quotidiano la scorsa settimana – sono crollate del 23 per cento. Per questo Atac ha aperto 67 procedimenti disciplinari. Insomma, c’è un braccio di ferro in corso per impedire uno sciopero bianco, avviato contro le nuove regole sul controllo dei badge, i cosiddetti tesserini elettronici di riconoscimento da timbrare all’entrata e all’uscita dal servizio. Sulla linea A il livello di produzione è calato dal 96 per cento del marzo scorso, all’87 per cento di settembre. E cresce sia il numero di treni non ritenuti idonei dai macchinisti che il numero di guasti riscontrati in linea durante il servizio. Secondo l’analisi riportata da Il Fatto il 10 per cento dei macchinisti dichiara quasi il 40 per cento dei guasti, mentre il 30 per cento degli altri addetti alla guida ne dichiara il 70 per cento. Secondo Atac non si tratta di un disagio diffuso tra tutti i macchinisti, ma piuttosto dell’azione di un gruppo ristretto di soggetti. Soggetti che però, anche stavolta, hanno dettato il buono e cattivo tempo a Roma.

