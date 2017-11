Carlo Cracco ha ricevuto il Tapiro d’oro per aver perso una stella Michelin. Il suo ristorante di Milano, il Ristorante Cracco, chiuderà a breve e si trasferirà in una nuova sede nella galleria Vittorio Emanuele nel centro di Milano. La perdita della stella è stata commentata con serenità dal cuoco, in una intervista a Striscia La Notizia che gli ha consegnato il tapiro d’oro per questo “smacco”. Per Cracco la perdita della stella è motivata dalla chiusura del locale, e la serenità con cui ha commentato la notizia a Valerio Staffelli deve esser stata sgradita ad Antonio Ricci.

IL VIDEO DEL TAPIRO DI STRISCIA A CARLO CRACCO

Il regista di Striscia la Notizia ha infatti montato il servizio della consegna del tapiro con diversi fuorionda in cui si vede Carlo Crocco furioso. Si tratta di alcuni fuorionda di passati programmi TV, che però nulla c’entrano con la reazione di Carlo Cracco né al tapiro né alla perdita della stella del suo ristorante. Il montaggio comico dei suoi servizi è una caratteristica di Striscia la Notizia, ma in questo caso la scelta del programma appare davvero forzata, visto che la reazione del cuoco era tranquilla, serena, di tutt’altra natura rispetto ai video mostrati.