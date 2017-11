I giovani a Sanremo 2018: nella sezione nuove proposte in gara 8 artisti

Non solo campioni. Alla vigilia del Festival di Sanremo c’è molta attesa anche per conoscere chi sono e soprattutto come interpretano i loro brani i cantanti giovani della kermesse. I volti nuovi in gara nella manifestazione più amata musicale si sfidano sul palco del Teatro Ariston in tre delle cinque serate in programma dal 6 al 10 febbraio. Precisamente da martedì 7 a venerdì 10, giorno della premiazione. A Sanremo 2018 le nuove proposte in gara, stesso numero della precedente edizione. Qui le principali informazioni sulla loro scelta e sulla competizione.

GIOVANI SANREMO 2018

Come ogni anno, anche al Festival di Sanremo 2018 i cantanti in gara e le relative canzoni sono stati suddivisi in due sezioni: la sezione campioni, riservata ai cantanti big, e la sezione nuove proposte, riservata agli artisti giovani della kermesse. Il regolamento prevede quindi due competizioni: una tra 20 campioni che presentano all’Ariston 20 nuove canzoni e una tra 8 nuove canzoni interpretate da 8 cantanti giovani. I big, come da regolamento, vengono scelti dal direttore artistico, Claudio Baglioni, e dalla Commissione Musicale, composta da esperti del mondo della musica e della cultura. Le nuove proposte di Sanremo 2018 vengono scelte invece attraverso il concorso Sanremo Giovani 2017 e Area Sanremo 2017.

NUOVE PROPOSTE SANREMO 2018

Come per i campioni anche le canzoni dei giovani di Sanremo possono essere interpretati da cantanti singoli o da gruppi. Alla sezione nuove proposte del Festival partecipano 6 artisti con le relative canzoni scelte con Sanremo Giovani 2 artisti con i relativi brani vincitori del concorso Area Sanremo.

GARA DEI GIOVANI AL FESTIVAL

La gara dei giovani a Sanremo 2018 è una sfida in tre serate, dalla seconda alla quarta, da mercoledì 6 a venerdì 8 febbraio, quando vengono proclamati cantante e canzone vincitori. Ad esprimersi sugli artisti della sezione nuove proposte sono sia i telespettatori attraverso il televoto che le diverse giurie del Festival, quella demoscopica, quella della sala stampa e quella degli esperti. Nel dettaglio, nella seconda serata di mercoledì 6 febbraio è prevista all’Ariston l’interpretazione ed esecuzione di 4 delle 8 canzoni dei giovani e la votazione con sistema misto del pubblico, della giuria demoscopica e della giuria della sala stampa. Nella terza serata di giovedì 7 febbraio invece vengono presentati gli altri 4 brani, ovviamente con una nuova votazione simile alla precedente. Nella quarta serata di venerdì 8 febbraio, infine, arriva una nuova interpretazione ed esecuzione di tutte le canzoni in gara, con una votazione consistema leggermente diverso. Ad esprimersi stavolta, oltre al pubblico attraverso televoto, sono giuria della sala stampa e giuria degli esperti. La classifica degli oggi cantanti giovani di Sanremo viene determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute nella serata e le percentuali delle serate precedenti. La canzone e l’artista primi in classifica vengono proclamati vincitori della sezione nuove proposte del Festival.

REGOLAMENTO SUI GIOVANI

Il regolamento del Festival di Sanremo, insieme alle varie disposizioni sul programma delle serate all’Ariston, la scelta degli artisti e dei loro brani, contiene anche norme sull’attività dei cantanti prima e dopo il Festival. I cantanti giovani in gara (fatta salva un’eventuale preventiva autorizzazione della Rai) fino alla conclusione della manifestazione non possono esibirsi (pena l’esclusione dalla competizione) sia dal vivo che in playback con la canzone presentata al Festival in nessuna trasmissione televisiva. Come i big della sezione campioni, anche i volti nuovi del Festival sono obbligati con le relative case discografiche a partecipare gratuitamente a trasmissioni tv e radio correlate o connesse a Sanremo 2018, come il Dopo Festival e Domenica In. I cantanti s’impegnano anche a partecipare gratuitamente alla realizzazione da parte della Rai di promo televisivi ed eventuali clip video funzioni allo spettacolo del Festival.

SANREMO GIOVANI

Il 10 novembre sono stati resi noti i nomi dei 16 finalisti di Sanremo Giovani che si sfideranno venerdì 15 dicembre a Sarà Sanremo (diretta su Raiuno in prima serata) per conquistare 6 degli 8 posti della sezione nuove proposte del Festival 2018. Inizialmente il regolamento aveva indicato 12 artisti per la finale del concorso riservato ai volti nuovi. Si è poi passato a 16 su indicazione del direttore artistico Claudio Baglioni. I finalisti di Sanremo Giovani sono stati selezioni dopo audizioni dal vivo tenutesi nella sede della Dear (Studi Televisivi Nomentano) a Roma. A selezionare i cantanti è stata la Commissione Musicale capitanata da Baglioni e composta da Claudio Fasulo, Massimo Giuliano, Duccio Forzano, Massimo Martelli e Geoff Westley. Complessivamente sono stati valutati 650 artisti. In seguito ne sono stati selezionati 68. E poi 16, dopo le audizioni dal vivo. Questo l’elenco dei concorrenti:

Mudimbi (vero nome Michel Mudimbi, nato ad Ascoli Piceno il 17 ottobre 1986)

(vero nome Michel Mudimbi, nato ad Ascoli Piceno il 17 ottobre 1986) Santiago (vero nome marco Musarglia, nato a Brindisi il 12 agosto 1984)

(vero nome marco Musarglia, nato a Brindisi il 12 agosto 1984) Mirkoeilcane (vero nome Mirko Mancini, nato a Roma il 6 maggio 1986)

(vero nome Mirko Mancini, nato a Roma il 6 maggio 1986) Lorenzo Baglioni (nato a Grosseto il 22 settembre 1986)

(nato a Grosseto il 22 settembre 1986) Ultimo (vero nome Niccolò Moriconi, nato a Roma il 27 gennaio 1996)

(vero nome Niccolò Moriconi, nato a Roma il 27 gennaio 1996) Dave Monaco (nato a Brescia il 13/03/1996)

(nato a Brescia il 13/03/1996) Jose Nunes (vero nome Jose kahack Nunes, nato in Portogallo il 15 novembre 1987)

(vero nome Jose kahack Nunes, nato in Portogallo il 15 novembre 1987) Davide Petrella (nato a Napoli il 06 agosto 1985)

(nato a Napoli il 06 agosto 1985) Nyvinne (vero nome Mirella Nyvinne Pinternagel, nata a in Lussemburgo il 06 marzo 1997)

(vero nome Mirella Nyvinne Pinternagel, nata a in Lussemburgo il 06 marzo 1997) Iosonoaria (vero nome Ilaria Ceccarelli, nata a Milano il 10 marzo 1983)

(vero nome Ilaria Ceccarelli, nata a Milano il 10 marzo 1983) Giulia Casieri (nata a Sesto San Giovanni, Milano, il 23 giugno 1995)

(nata a Sesto San Giovanni, Milano, il 23 giugno 1995) Carol Beria (vero nome Carolina Beria, nata a Borgomanero, Novara, 11 aprile 1999)

(vero nome Carolina Beria, nata a Borgomanero, Novara, 11 aprile 1999) Luchi (vero nome Lucia Carmignani, nata a Pisa 02 settembre 1997)

(vero nome Lucia Carmignani, nata a Pisa 02 settembre 1997) Aprile & Mangiaracina (Silvia Aprile, nata a Napoli il 18 maggio 1987, e Sade Farina Mangiaracina nata a Castelvetrano, Trapani, il 28 febbraio 1986)

(Silvia Aprile, nata a Napoli il 18 maggio 1987, e Sade Farina Mangiaracina nata a Castelvetrano, Trapani, il 28 febbraio 1986) Eva (vero nome Eva Pevarello, nata a Thiene, Vicenza, il 04 aprile 1990)

(vero nome Eva Pevarello, nata a Thiene, Vicenza, il 04 aprile 1990) Antonia Laganà (nata a Reggio Calabria il 07 luglio 1991)

SARÀ SANREMO

Sarà Sanremo, la sfida tra i 16 finalisti di Sanremo Giovani per 6 degli 8 posti della sezione nuove proposte del Festival, adrà in onda in diretta su Raiuno venerdì 15 dicembre, alle 21.15, in diretta da Villa Ormond a Sanremo.

AREA SANREMO

Per quanto riguarda Area Sanremo, il concorso attraverso il quale vengono scelti 2 degli 8 cantanti giovani che saliranno sul palco di Sanremo 2018, è prevista una finale il 24, 25 e 26 novembre, al Palafiori di Sanremo. Dopo le semifinali sono stati ammessi 145 concorrenti. La Commissione di Valutazione ha ascoltato 800 partecipanti.

(Ultimo aggiornamento alle 21.40 dell’11 novembre 2017. Foto di copertina: Claudio Baglioni in concerto. Fonte. da archivio Ansa)