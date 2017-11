Vieri, dalla gioia al dramma: «Abbiamo perso il bambino»

Non c’è stato tempo per festeggiare la notizia. Anzi, i tanti fan dell’ex calciatore, che ieri sui social avevano manifestato la loro gioia, si sono trovati davvero spiazzati dall’aggiornamento delle ultime ore. Christian Vieri, in una nota congiunta con la compagna Costanza Caracciolo, ha dichiarato di aver perso il bambino: «Purtroppo il destino ha deciso che non fosse questo il momento – si legge nel documento -. È con dolore che ci vediamo costretti a frenare le voci di una nostra gravidanza che circolano in queste ore sui vari media. Chiediamo a tutti di rispettare questo momento delicato della nostra vita».

VIERI PERDE BAMBINO, IERI CHI AVEVA DATO LA NOTIZIA DELLA GRAVIDANZA

Soltanto ieri, il settimanale Chi aveva diffuso la notizia della gravidanza di Costanza Caracciolo, la donna che è riuscita a conquistare il cuore e la testa di Bobo Vieri. Il mondo dei social e i colleghi dell’ex attaccante di Inter, Milan e Juventus non avevano perso tempo a fargli un grande in bocca al lupo. La notizia era stata ripresa da vari media – di settore e non – e, in poche ore, era diventata virale.

VIERI PERDE BAMBINO, LA STORIA D’AMORE CON COSTANZA CARACCIOLO

Oggi, invece, è arrivata la doccia fredda. La storia d’amore tra Christian Vieri e Costanza Caracciolo era nata quest’estate a Ibiza. In molti avevano pensato alla classica scappatella estiva, ma in diverse uscite successive era stato lo stesso ex calciatore a parlare della Caracciolo come dell’amore della sua vita.

(FOTO da account Instagram Costanza Caracciolo)