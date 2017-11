Il programma di Sanremo 2018: le cinque serate del Festival

Qual è il programma di Sanremo 2018? Cosa accade in ognuna delle serate del 68esimo Festival della Canzone Italiana? Come sempre la manifestazione musicale più seguita d’Italia riserva al pubblico non solo una competizione tra artisti ma anche la partecipazione di ospiti del mondo dello spettacolo, del cinema, della cultura. Qui tutte le principali informazioni sulla kermesse del Teatro Ariston.

PROGRAMMA SANREMO 2018

Sanremo 2018 si articola in cinque serate, comprensive di anteprime, che vengono trasmesse in diretta su Rai Uno da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio, il giorno della serata finale, o finalissima. Il Festival prevede: una competizione tra 20 nuove canzoni interpretate da 20 cantanti big, i cantanti della sezione campioni, e una competizione tra 8 nuove canzoni interpretate da 8 cantanti giovani, i cantanti della sezione nuove proposte. Insieme alle due gare è poi prevista una serata-evento, la quarta serata della kermesse, durante la quale i big interpretano ognuno il proprio brano presentato a Sanremo insieme ad un artista ospite da loro individuato in accordo con il direttore artistico e la direzione di Rai Uno.

PRIMA SERATA MARTEDÌ 6 FEBBRAIO

Per la prima serata di Sanremo 2018, in programma martedì 6 febbraio, è prevista l’interpretazione-esecuzione delle 20 canzoni dei big, i cantanti della sezione campioni. Si tratta certamente della serata più attesa, perché toglie finalmente il velo ad una manifestazione che genera parecchio interesse e curiosità nel pubblico e che riserva spesso sorprese. Ognuna delle canzoni in gara viene votata con un sistema misto: dal pubblico tramite il televoto, dalla giuria demoscopica e dalla giuria della sala stampa.

SECONDA SERATA MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO

Nel corso della seconda serata di Sanremo 2018 invece, in programma mercoledì 7 febbraio, saliranno sul palco del Teatro Ariston solo un gruppo di 10 artisti della sezione campioni e un gruppo di 4 cantanti della sezione nuove proposte. Anche stavolta, sia i big che i giovani, saranno valutati con un sistema misto. Si esprimeranno il pubblico da casa attraverso il televoto, la giuria demoscopica e la giuria della sala stampa.

TERZA SERATA GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO

Il programma della terza serata di Sanremo 2018, di giovedì 8 febbraio, è simile al precedente. È prevista l’interpretazione ed esecuzione delle altre 10 canzoni degli altri 10 campioni in gara e degli altri 4 brani delle altre 4 nuove proposte. Anche in questo caso alle votazioni partecipano il pubblico con il televoto, la giuria demoscopica e quella della sala stampa. Al termine della serata viene poi stilata una classifica relativa a tutte le 20 canzoni dei big, risultante dalla media delle percentuali di voto ottenute dai brani e dagli artisti nel corso della prima, della seconda e della terza serata.

QUARTA SERATA VENERDÌ 9 FEBBRAIO

Nella quarta serata di Sanremo 2018, in programma venerdì 9 febbraio, tornano sul palco nuovamente tutti i 20 cantanti campioni. I big interpretano il loro brano, eventualmente con diverso arrangiamento musicale, ognuno insieme ad un artista ospite. E continuano ovviamente anche le votazioni. Stavolta si esprimono i telespettatori attraverso il televoto, la giuria della sala stampa e la giuria degli esperti. La media tra le percentuali di voto ottenute nella serata e quelle ottenute nelle precedenti determina una classifica delle 20 canzoni e dei relativi artisti in gara. Ma la quarta serata, oltre ad essere serata evento, è anche la serata della finale dei giovani. Salgono sul palco dell’Ariston tutte le 8 nuove proposte. Come i big, anche i giovani vengono votati da pubblico con televoto, giuria demoscopica e giuria degli esperti. La media delle percentuali di voto ottenute nella quarta serata e nelle precedenti determina una classifica delle 8 canzoni e dei relativi artisti. Il brano e il cantante primi in classifica vengono proclamati vincitori della sezione nuove proposte.

QUINTA SERATA SABATO 10 FEBBRAIO

La quinta serata di Sanremo 2018, di sabato 10 febbraio, è la serata finale, la finalissima. Il programma prevede ancora una volta l’interpretazione-esecuzione di tutte le 20 canzoni dei cantanti in gara nella sezione campioni. A differenza degli anni precedenti, infatti, il regolamento non stabilisce più l’eliminazione di alcuni artisti a Festival in corso. I brani vengono giudicati ancora con un sistema misto. Ma stavolta ad esprimersi non sono i componenti della giuria demoscopica ma i telespettatori tramite televoto, la giuria della sala stampa e la giuria degli esperti. La classifica viene determinata dalla media delle percentuali di voto ottenute nella serata in corso e nelle precedenti serate. I primi tre in classifica vengono sottoposti infine ad un’ulteriore votazione, ancora con il giudizio di pubblico, sala stampa ed esperti. La canzone prima in classifica viene proclamata vincitrice.

(Ultimo aggiornamento: 6 novembre 2017 alle ore 19.25.