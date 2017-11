Alessandro Di Battista ha risposto in modo polemico al rimprovero sulla scarsa cultura di molti esponenti del Movimento 5 Stelle. Il deputato M5S ha spiegato durante un’intervista a Myrta Merlino nella trasmissione La7 L’aria che tira che nessun gruppo parlamentare ha più titoli accademici rispetto al Movimento 5 Stelle. Un dato errato, ma probabilmente si riferisce alla media e non al dato assoluto, visto che il PD ha più laureati tra i suoi deputati e senatori rispetto al M5S anche perché ha più del doppio dei parlamentari pentastellati.

IL VIDEO DI DI BATTISTA SULLE QUASI DUE LAUREE A L’ARIA CHE TIRA

Alessandro Di Battista ha ammesso di aver sbagliato qualche congiuntivo ogni tanto, sottolineando però come sia sostanzialmente commettere errori grammaticali quando si svolgono molti discorsi. Una giustificazione che vale anche per gli errori storici o geografici capitati a Di Battista, che alcuni anni fa fu segnalato dal New York come autore di una delle più grosse bugie dette da un politico a livello mondiale, il sessanta per cento della Nigeria finito sotto il controllo dei Boko Haram. Il deputato M5S ha rimarcato di avere «quasi due lauree» e un master in tutela dei diritti umani.

I TITOLI DI STUDIO DI ALESSANDRO DI BATTISTA

Non si capisce però a cosa si riferisca Di Battista con questa affermazione. Sul sito della Camera dei Deputati sono riportati due titoli accademici: la laurea in discipline dell’arte, della musica e dello spettacolo (il cosiddetto Dams), e il Master di secondo livello in tutela internazionale dei diritti umani. Sul portale Rousseau del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista definisce così la sua formazione. «Sono Alessandro Di Battista, 34 anni e sono di Roma. Sono laureato in Lettere e Filosofia (DAMS) e ho una specializzazione in Tutela Internazionale dei Diritti Umani (Master alla Sapienza)». Probabilmente Di Battista somma il titolo di laurea al master di secondo livello per quelle che lui definisce «quasi due lauree», ma un simile ragionamento appare molto forzato. La laurea è un corso di studi di quattro anni – ora cinque – con decine di esami in numerose materie, un master di secondo livello dura un anno e non vale come un altro diploma di laurea.

Foto copertina: ANSA/GIUSEPPE LAMI