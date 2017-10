Giulia De Lellis esibisce tutta la sua cultura: «L’Egitto è la capitale dell’Africa» | VIDEO

Giulia De Lellis ha spiegato come l’Egitto sia la capitale dell’Africa. Un epic fail geografico piuttosto incredibile, affermato durante un colloquio con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2017. La fidanzata di Andrea Damante stava parlando di un esame in cui le era stato chiesto quale fosse la capitale dell’Africa. Un ricordo probabilmente falsato, visto che come ricordato anche da alcuni concorrenti del GF Vip, non esiste la capitale di un continente.

Per l’esperta di tendenze la capitale dell’Africa è l’Egitto.

(“Leggi di più ignoranteeee” risuona nel vuoto)#gfvip pic.twitter.com/DV2HJozOb1 — Marco Marfella (@ilMenestrelloh) 8 ottobre 2017

Giulia De Lellis è comunque andata avanti nel suo racconto, affermando di aver risposto prima con Egitto, e poi con Sharm el-Sheikh. L’Egitto è uno dei Paesi più popolosi dell’Africa, Sharm el-Sheikh non è ovviamente la capitale dell’Egitto, che è Il Cairo, ma solo una delle sue più note località turistiche.

Ho fatto una figura bruttissima all’esame. La capitale dell’Africa m’avevano chiesto. Tu la sai? Io ho risposto Egitto. Io ero convinta. No, a me mi è stata chiesta la capitale dell’Egitto e io ho risposto Sharm El Sheikh, e invece è?

Come spiega il blog Bitchy F, Giulia De Lellis è andata avanti nella sua illustrazione delle sue lacune geografiche. Gli altri partecipanti al Grande Fratello Vip 2017 hanno chiesto alla fidanzata di Andrea Damante quale sia la capitale del Canada. De Lellis ha affermato che non esiste, probabilmente confondendo il Canada per un continente.

Foto copertina: profilo Facebook di Giulia De Lellis