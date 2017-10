Chi è Alessandra Benignetti, la militante di Forza Nuova che fa video anti immigrati per Il Giornale

Nel vasto mondo dell’informazione italiana può succedere di tutto. Anche che una militante (o ex militante) di Forza Nuova possa scrivere per il quotidiano fondato da Indro Montanelli. Da qualche mese, sui social network, si stanno diffondendo a macchia d’olio le inchieste e i video reportage della giornalista Alessandra Benignetti, un passato da attivista del movimento di estrema destra e candidata alla Camera dei Deputati alle elezioni del 2013.

ALESSANDRA BENIGNETTI, LA MILITANZA CON FORZA NUOVA

ALESSANDRA BENIGNETTI, I SUOI REPORTAGE VIRALI CONTRO MIGRANTI E ROM

Gli argomenti dei suoi articoli per Il Giornale e dei suoi video-reportage riguardano analisi geopolitiche, elementi di attualità provenienti dai quattro angoli del mondo, ma anche approfondimenti su fatti di cronaca italiani. Va da sé che, per questo ultimo settore, i soggetti preferiti degli articoli siano i migranti e i rom. A fine settembre, ad esempio, la Benignetti si è resa protagonista di un video in cui, in incognito, attraversa le strade di Roma a tarda sera e in pieno giorno.

Il servizio, lungo circa 4 minuti, mostra diversi stranieri che cercano di importunare la Benignetti e la sua collega. E ha trovato una vasta cassa di risonanza sui social network. Ci si chiede se una ex militante di un movimento neo-fascista possa avere la giusta obiettività nel valutare i fenomeni migratori e le varie dinamiche che questi ultimi portano con sé.

Nelle presentazioni in cui la Benignetti si descrive, tuttavia, il legame con Forza Nuova – almeno recentemente – sembra passare sotto silenzio. Eppure, la rete porta con sé tutti i ricordi e tutte le tracce di quello stesso passato.