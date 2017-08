Codigoro: la sindaca Pd che manda controlli (e tasse) a chi ospita i migranti

Alice Zanardi, sindaca di Codigoro e componente dell’assemblea nazionale del Partito democratico, vuole vederci chiaro su chi ospita i migranti nel suo comune, nel basso ferrarese. In un avviso pubblico il Comune ha annunciato che, a partire da lunedì 7 agosto, «provvederà a inviare presso le abitazioni dei privati cittadini elencate come ospitanti profughi, personale di Ausl, polizia municipale, ufficio tecnico comunale per effettuare tutte le verifiche in materia di abitabilità (compreso il rispetto delle normative igienico-sanitarie)».

CODIGORO, LA SINDACA PD E I MIGRANTI

«In seconda sede – aggiunge il Comune – verrà allertata la guardia di finanza per i controlli fiscali relativi alla gestione degli immobili della parte ospitante. Stiamo valutando anche la possibilità di diversificare le tassazioni per i soggetti ospitanti».

Ma quale è il problema a Codigoro? Ne parla il Manifesto: