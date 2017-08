Insulti razzisti all’immigrato steso a terra in strada, che aveva avuto un attacco di epilessia

Le bacheche dei social network continuano a ricordarci quanto siano siano di moda in un pubblico più o meno razzista o xenofobo le offese ai migranti che vivono nelle nostre città. Spesso basta un’immagine per scatenare una pioggia di pesanti offese, accompagnate dall’augurio di trovarsi un giorno a dover affrontare le peggiori sventure. Ce lo ricorda il caso dell’immagine di un ragazzo africano disteso in strada a Palermo. Lo scatto è stato pubblicato su Facebook alcuni giorni fa, sabato 29 luglio, da Francesco Vozza, coordinatore del movimento di Matteo Salvini nel capoluogo siciliano ed è stato seguito da centinaia di commenti vergognosi. «Fatelo asfaltare», «Sono peggio degli animali», «Selvaggi clandestini», «Passateci sopra», sono alcune delle frasi ed espressioni spuntate sulla pagina.

INSULTI PER L’IMMIGRATO STESO IN STRADA DOPO UN ATTACCO DI EPILESSIA

In realtà però, come facile immaginare, quel ragazzo straniero non si stava affatto rilassando. Era disteso sull’asfalto perché vittima di un attacco di epilessia, come hanno sottolineato altri commentatori in seguito (senza riuscire a fermare gli insulti razzisti, tra l’altro). «Certo che bisogna essere proprio imbecilli per credere che uno si sdrai di proposito e per rilassarsi», ha giustamente osservato uno dei commentatori. Un altro utente: «Quel ragazzo aveva bisogno di aiuto». E ancora: «Ha avuto un attacco epilettico. Quando hai un attacco cadi dove sei, non è che ti trascini fino al marciapiede per evitare di apparire in questi post idioti». Dal coordinatore salviniano Vozza, poi, nessuna rettifica del post e nessuna scusa.

(Immagini via Facebook)