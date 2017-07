Belén Rodriguez ha superato i sei milioni di follower su Instagram. Un seguito impressionante per la showgirl argentina, che conferma di essere uno dei personaggi dello spettacolo più apprezzati in Italia. Belén Rodriguez ha annunciato il superamento della soglia dei sei milioni di follower sul social media con un post più lungo del solito, in cui ha ringraziato da «italiana» tutti coloro che la seguono e la apprezzano.

Buona sera a tutti! Anche se per me qua è mattino…… sono partita ieri dall’Italia per realizzare un sogno bellissimo che fra poco vi racconterò! E questo lo devo anche a voi, quindi chiudo gli occhi e lo faremo insieme, da italiana! Perché mi avete adottata da anni e il mio sangue è vostro!!!! festeggio insieme a voi questi 6 Milioni e brindo a questo nuovo lavoro!!!!

IL RECORD SU INSTAGRAM DI BELEN RODRIGUEZ

Il lavoro a cui si riferisce Belén Rodriguez è una pubblicità che sta realizzando a Los Angeles, insieme a due famossime top model, Irina Shayk e Alessandra Amborsio. Un lavoro per cui la showgirl argentina ha espresso grande soddisfazione e gioia su Instagram. Su questo social media Belén è particolarmente attiva, anche se a differenza di molti altri Vip lo aggiorna con una regolarità paragonabile a quella con cui presenta nuove foto e status su Facebook. Di solito sono presentate le stesse cose, ma la ripetitività dei contenuti non sembra frenarne il successo, visto che tra Instagram e Facebook Belén Rodriguez è seguita da circa 11 milioni di persone, un vero esercito di appassionati.