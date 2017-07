La ragazza nuda che passeggia per il centro di Bologna | VIDEO

La ragazza nuda di Bologna non si è ancora palesata. Nella giornata di ieri è rimbalzato su Facebook e Twitter il video di una giovane donna, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che passeggiava senza alcun indumento addosso per le vie del centro del capoluogo emiliano. La camminata per alcune delle più trafficate vie di Bologna, come via Irnerio e via Indipendenza, e il quartiene San Donato è stata accolta con comprensibile grande curiosità.

RAGAZZA NUDA BOLOGNA, IL VIDEO

Molte le foto scattate e i video ripresi, che mostrano la passeggiata in costume adamatica della ragazza di Bologna. La giovane ha risposto ad alcuni che le chiedevano come mai camminasse senza vestiti e indumenti intimi, rimarcando come non avesse voglia di mettersi niente addosso. Nessuno sa ancora i motivi di questo gesto, certo curioso, che potrebbe mascherare qualche trovata pubblicitaria. Sui siti locali emiliani si ipotizzano anche scommesse perse oppure esperimenti sociologici. Sui social è diventata molto diffusa la foto di alcuni uomini di colore che facevano le foto alla ragazza nuda di Bologna, con il consueto stuolo di commenti contro gli stranieri nonostante gli stessi, identici gesti erano compiuti dagli italiani.