«Se uno vuole continuare la nostra razza, se vogliamo dirla così, è chiaro che in Italia bisogna iniziare a dare un sostegno concreto alle mamme e alle famiglie. Altrimenti si rischia l’estinzione, tra un po’, in Italia»: queste le parole di Patrizia Prestipino, dirigente nazionale del Pd e neo responsabile del Dipartimento animali del partito, questa mattina, intervistata da Radio Cusano Campus.

La frase della Prestipino era a commento dell’istituzione, da parte del segretario Matteo Renzi, del dipartimento mamme del partito: «In Italia nascono sempre meno figli, la genitorialità viene spesso lasciata da sola, le mamme omosessuali, donne o uomini che siano, vanno aiutate», aveva detto la Prestipino. «Non ci sono più mamme in Italia, vi rendete conto che siamo il Paese piu’ anziano d’Europa? Siamo un Paese che rischia tra qualche decennio di non avere più ragazzi italiani».

PRESTIPINO: «MI SCUSO PER AVER USATO IL TERMINE ‘RAZZA’»

Un lapsus, per cui la Prestipino si è già scusata: «Questa mattina nel corso della trasmissione radiofonica mattutina di Radio Cusano Campus, in maniera del tutto erronea, ho usato il termine “razza” nell’ambito di una discussione sulla natalità. Mi scuso chiaramente per l’uso di questo termine che, peraltro, nulla aveva a che fare con la discussione in corso in quel momento», ha fatto sapere.

BUFERA SULLA DEM PRESTIPINO, CHE HA PARLATO DI ‘RAZZA’

Le sue parole però hanno suscitato un polverone, alzato per primo dal segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni: «Leggo dalle agenzie di stampa che una certa Patrizia Prestipino, dirigente nazionale del Pd, nell’improbabile tentativo di difendere la scelta di istituire in quel partito un dipartimento mamme, ha sostenuto la necessità di dare continuità alla ‘razza’ italiana. Vorrei ricordarle che come diceva un tale Albert Einstein la razza è una sola. È la razza umana. Il caldo evidentemente fa proprio male…». Anche Elisa Simoni, di Mdp, aveva stigmatizzato: «Credo che la signora Prestipino, responsabile del dipartimento Pd per la difesa degli animali, si sia confusa e abbia pensato alle razze dei cani. Da mamma e donna di centro sinistra trovo imbarazzanti certe dichiarazioni. E ancora di più la visione del mondo di chi le pronuncia. Io sono convinta che esista solo una razza, quella umana. Tutto il resto sa molto di ventennio. Credo che una rettifica sia necessaria».

Critiche alle parole di Patrizia Prestipino sono arrivate anche dai compagni di partito. «Faresti bene a smentire subito uso termine razza. L’emozione ti ha tradita, Pd da sempre guida contro questa ignoranza», ha detto il deputato dem Michele Anzaldi. Parole durissime anche dalla coordinatrice nazionale dei Socialdem Claudia Bastinelli: «Queste dichiarazioni fanno male. Fanno male al Pd, fanno male alle sue militanti, fanno male a tutte quelle donne e uomini che un figlio lo vorrebbero con tutto il cuore ma che per i più svariati motivi non possono averlo. E quel figlio lo vorrebbero per poterlo amare, non per garantire la continuità della razza. Purtroppo però ad essere sempre incinta è la madre dei cretini…già, quella partorisce sempre!»

Foto copertina: ANSA