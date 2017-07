Val Verzasca sta cononoscendo un grande successo dopo la grande visibilità conquistata da un video realizzato dalla pagina Facebook di Capedit, un giovane videomaker lombardo. Il filmato ha superato 2 milioni e mezzo di visualizzazioni, e sta attirando notevole curiosità anche sui media. Il video dedicato alla Val Verzasca si chiama Le Maldive di Milano, ma in realtà questo splendido posto non si trova vicino al capoluogo lombardo.

VAL VERZASCA, GUIDA ALLE MALDIVE DI MILANO

La Val Verzasca è uno dei posti più belli del Canton Ticino, al confine con l’Italia, e la cittadina più vicina è Locarno, sede del Festival internazionale di cinema, sul Lago Maggiore. La Val Verzasca è molto più distante di quanto si dica nel filmato, che si apre con una scritta che indica un’ora da Milano e 45 minuti da Varese. Benché il viaggio sia relativamente comodo, da percorrere in buon parte in autostrada, una semplice ricerca su Google Maps evidenzia come ci vogliano circa il doppio da Milano. I chilometri da percorrere sono relativamente pochi, 126, ma il tratto dopo l’uscita di Bellinzona Sud a Lavertezzo, dove è stato realizzato il video sulle Maldive di Milano, è invero piuttosto lento.

VAL VERZASCA, LE COSE DA VEDERE

A Lavertezzo si trova il ponte romanico,di origine medievale, conosciuto come ponte dei salti, protagonista di alcuni tuffi spettacolari del bel filmato. Il successo del video ha spinto negli scorsi weekend un po’ di visitatori a recarsi in Val Verzasca, creando una situazione un po’ caotica per quanto riguarda i parcheggi. Per chi si vuole recare oltreconfine, sono molte belle e suggestive le vicine Val Maggia e Val Bavona. La prima è anche più frequentata della Val Verzasca, mentre la seconda è forse la più affascinante per quanto riguarda il panorama creato dalle rocce nei corsi d’acqua. Le”Maldive di Milano” sono molto apprezzate da chi fa sub. I pozzi più conosciuti si trovano a Lavertezzo e Brione Verzasca. Per l’attività subacquea i più rinomati sono il pozzo della Misura, quello delle Posse e quello dei Salti.

