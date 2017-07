Mamme free vax braccano la ministra Lorenzin e provano ad aprirle l’auto | VIDEO

Nel giorno dell’approvazione al Senato del decreto sui vaccini (che prevede le vaccinazioni obbligatorie per i bambini iscritti a scuola) un gruppo di mamme free vax ha assediato la ministra della Salute e provato ad aprire la sua auto. Beatrice Lorenzin è stata avvicinata in via degli Staderari, nei pressi dell’uscita dal Senato. La ministra è stata costretta ad interrompere un’intervista a Sky e andare via con la macchina.

VACCINI, CONFRONTO IN STRADA TRA MAMME FREE VAX E MINISTRA LORENZIN

Il confronto in strada si è infiammato quando la ministra Lorenzin ha detto che non ci sono danneggiati da vaccino. A quel punto le attiviste hanno ricordato la legge del 1992 che indennizza i danneggiati dalle vaccinazioni. Le mamme free vax avevano in mano un fiore con il numero 1.600.000, che ritengono essere il numero di persone che si oppongono ai vaccini obbligatori in Italia. Il decreto vaccini, con il via libera di Palazzo Madama, passa ora all’esame della Camera dei deputati che dovrà dare l’ok definitivo al provvedimento entro il 6 agosto, pena il decadimento. Facile prevedere che il dibattito continuerà ad essere particolarmente acceso. Sia in Parlamento che fuori.

