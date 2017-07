Elisa Isoardi che bacia a Ibiza un altro uomo è una notizia anche politica o solo sentimentale? Per il momento la reazione di Matteo Salvini non chiarisce come catalogare l’immagine che smentisce in modo piuttosto clamoroso la recente foto di coppia scattata dalla coppia al concerto di Vasco Rossi a Modena. Salvini è notoriamente restio a parlare della sua vita privata, e per ora non ha fatto alcun commento al bacio dato dalla sua fidanzata Elisa Isoardi all’avvocato romano Matteo Placidi. Probabilmente nei prossimi giorni il silenzio non sarà rotto dal leader leghista, che nelle ultime ore ha ridotto in modo drastico la sua attività sui social media. Gli ultimi post su Facebook e Twitter riguardano la conferenza stampa con i giornalisti stranieri svoltasi nel pomeriggio di ieri, quando su tutti i siti italiani c’erano le foto del bacio dell’Isoardi immortalato sulla copertina di Chi. La proprietà della testata diretta da Alfonso Signorini, Mondadori del gruppo della famiglia Berlusconi, ha trasformato il gossip sul segretario della Lega Nord in un caso politico.

Secondo diversi commentatori infatti la copertina è un attacco preventivo del mondo berlusconiano alla voglia di autonomia di Salvini, che da quando ha assunto la leadership del Carroccio ha rotto la tradizionale vicinanza con Forza Italia. Il bacio dell’Isoardi a un altro uomo è stato pubblicato pochi giorni dopo alla prima intervista in cui Matteo Salvini dichiarava la sua disponibilità a collaborare, dopo le elezioni, con il Movimento 5 Stelle, la formazione più osteggiata da Silvio Berlusconi. Secondo Libero, testata piuttosto vicina al leader leghista, Salvini «se ne sbatte», una confidenza riportata dagli amici.