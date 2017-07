Silvia è di Roma, ha 27 anni, e ha “trasportato” il virus del morbillo dall’Italia al Maine, negli Stati Uniti d’America. Racconta a Il Messaggero la sua storia.

Maine, primo caso dopo vent’anni perché gli americani si vaccinano, è un’esperienza da raccontare.Io di anni ne ho 20 e ho contratto il morbillo a Roma senza saperlo, da mia madre. Lo avevo in incubazione quando sono atterrata a Boston il 9 giugno per qualche giorno di riposo nella cittadina di Farmington e tre settimane a Boston per una ricerca alla Northeastern University. Dopo una settimana dai miei “genitori americani”, veterani dell’Aeronautica che mi avevano ospitato tre anni prima, comincio a non sentirmi bene. Tosse, naso che cola, mal di gola. Il termometro segna 103 gradi Fahrenheit.

Febbre alta. Alyce, la mia “host mum”, è convinta che io abbia una semplice febbre, ma siccome i miei genitori italiani sono paranoici come vuole lo stereotipo, mi porta al pronto soccorso di Farmington. All’accettazione

elenco i sintomi. «Mia madre, a Roma, è a letto col morbillo» aggiungo.

L’infermiera, sulla quarantina, mi dà subito una mascherina e mi porta in una stanza di isolamento. Una dottoressa mi raggiunge poco dopo. «È morbillo?» chiedo. «Non lo so ancora. Non ho mai visto un caso di morbillo. In America sono tutti vaccinati». Mai visto un caso di morbillo… Andiamo bene, penso.