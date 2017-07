Giornata mondiale del bacio, l’esperimento dei bambini diventa virale | VIDEO

Domani, 6 luglio, è la giornata mondiale del bacio, il World Kiss Day. L’evento è dedicato al gesto d’affetto che, secondo il parere degli esperti, fa bene, riduce l’ansia e migliora il sonno. Sono tante le manifestazioni che verranno organizzate in tutto il mondo per celebrare al meglio la giornata mondiale. Ma un video di WYCON Cosmetics, in modo particolare, sta diventando virale sui social network.

Non si tratta di un’idea particolarmente originale (era già stato proposto qualche tempo fa), ma fa sempre il suo effetto. A bambini e ragazzi viene chiesto di interpretare una scenetta romantica che culminerà in un bacio. Poi, gli stessi «attori» vengono lasciati soli per qualche tempo, in modo tale da avere la possibilità di provare la scena.

Tra qualche imbarazzo, volti che arrossiscono e piccole frecciatine, vengon fuori dei siparietti assolutamente imperdibili. C’è chi si lascia andare alla passione del momento, chi si fa vincere dopo mille resistenze, chi concede soltanto un fugace bacio sulla guancia. Ma i dialoghi tra i bambini dimostrano tutta la loro sincerità e tutto il loro timore nei confronti di un gesto di cui capiscono l’importanza e che viene vissuto come un momento di passaggio.

Il video ha già fatto oltre due milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo. E siamo sicuri che, tra oggi e domani, vigilia e data designata per il World Kiss Day, centinaia di bacheche di Facebook si riempiranno delle immagini curiose e divertenti dei bambini al loro primo bacio.