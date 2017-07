Allegri-Ambra è la coppia dell’estate

Vale più di una Champions League. Mister Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta di Cardiff con la sua Juventus si consola e ottiene di diritto il titolo di miglior conquista dell’estate. Secondo il settimanale Chi, in onda domani, il tecnico toscano ha catturato il cuore di Ambra Angiolini, attrice e conduttrice, ex moglie del cantante Francesco Renga.

ALLEGRI-AMBRA LA COPPIA D’ORO DELL’ESTATE 2017

I due sono stati paparazzati in vacanza all’Argentario, tra coccole, baci e abbracci che lasciano ben poco spazio all’immaginazione. Una vera e propria storia nata – è il caso di dirlo – alla luce del sole. I due, infatti, non sembrano aver fatto molto per nascondersi dagli obiettivi dei fotografi e, anzi, hanno mostrato un affiatamento da coppia d’altri tempi.

Massimiliano Allegri l’11 agosto compirà 50 anni, mentre Ambra ne ha dieci di meno. Il mister della Juventus, insomma, in vista del prossimo importante compleanno, potrà festeggiare alla grande. Quella con Ambra è una storia che arriva al termine di un periodo sentimentale estremamente tormentato per uno degli allenatori più vincenti di tutta Europa.

Allegri, infatti, era sposato con Gloria (dalla quale ha avuto la figlia diciannovenne Valentina), poi lasciata per Claudia, madre del secondo figlio Giorgio. Il legame con quest’ultima ha avuto più di un’interruzione e più di una ripresa ed è stato intervallato anche da una piccola parentesi con la ex playmate di Playboy Gloria Patrizi. Il tutto risale a un anno fa. Cosa sarà successo nel frattempo? E, soprattutto, cosa avrà spinto Allegri tra le braccia di Ambra?

(FOTO da Twitter Mario de Sortis)