La proposta di matrimonio al concerto dei Coldplay | FOTO

Parte Fix you, un ragazzo estrae una scatolina dalla tasca. Si mette in ginocchio e chiede alla fidanzata: «Vuoi sposarmi?». È successo ieri a Milano durante il concerto evento dei Coldplay. La foto è stata pubblicata dalla pagina Coldplay Italia e, in pochissimo tempo, ha raggiunto la cifra record di 40mila like e di quasi 5mila condivisioni.

Un sogno per la coppia, in un momento romantico e suggestivo. Durante la canzone, infatti, San Siro si è illuminato con gli schermi degli smartphone, in una sorta di atmosfera da cielo stellato.

In breve tempo, la coppia è diventata la più invidiata del web. Sotto la foto, si sprecano i commenti che invitano la ragazza a non farsi scappare l’uomo che si è reso protagonista di un gesto così studiato e apprezzato. Tanti cuoricini, tante faccine sognanti, tante lacrime di commozione. Le emoticons su Facebook esprimono tanta empatia nei confronti dei due ragazzi.

I COMMENTI SUL WEB DOPO LA PROPOSTA DI MATRIMONIO AL CONCERTO DEI COLDPLAY

Sfoglia la gallery >>

E c’è anche chi lancia appelli ai propri partner perché possano prendere esempio dal – per ora – misterioso ragazzo che, come un vero principe azzurro delle favole, si è lasciato andare a un gesto così romantico.