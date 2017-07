Concerto Coldplay Milano, la prima data del gruppo di Chris Martin a Milano è stato un enorme successo di pubblico. Sulla pagina Facebook della band inglese sono stati condivisi due momenti del concerto di ieri sera: il primo vede l’esecuzione in solitaria di The Scientist del solo Chris Martin al pianoforte, accompagnato dal coro delle decine di migliaia di spettatori al concerto di Milano. Il secondo è invece una clip che vede la partecipazione del violinista Davide Rossi,musicista e produttore discografico italiano ma da tempo residente a Londra, a Viva La Vida, un altro grande classico dei Coldplay. Chris Martin si è rivolto più volte al pubblico, ringraziando per l’enorme enorme di cui sono capace gli italiani. “Mandate un po’ del vostro fantastico amore italiano in Siria, a Parigi, in Iraq o a Manchester. Ogni volta che mi sento depresso per lo stato del mondo, vengo a un concerto così e vedo che l’umanità è fatta perlopiù di belle persone”.

Il VIDEO DI VIVA LA VIDA AL CONCERTO COLDPLAY SANSIRO CON DAVIDE ROSSI

IL VIDEO DI THE SCIENTIST AL CONCERTO COLDPLAY SANSIRO CANTATA COL PUBBLICO

Ecco la scaletta completa del concerto:

Introduzione O mio babbino caro (Maria Callas)

A Head Full of Dreams

Yellow

Every Teardrop Is a Waterfall

The Scientist

God Put a Smile Upon Your Face

Paradise

Always in My Head

Magic

Everglow

Clocks

Midnight

Charlie Brown

Hymn for the Weekend

Fix You

Viva la Vida

Adventure of a Lifetime

In my place/Don’t look back in anger

Don’t Panic

Us Against the World

Something Just Like This

A Sky Full of Stars

Up&Up

Oltre 60 mila presenti erano presenti al concerto milanese dei Coldplay, e nel pomeriggio di ieri erano ancora in vendita biglietti per la data del 4 come del 5 luglio a San Siro, a prezzi esorbitanti come racconta Il Giorno.

Un posto nel primo anello rosso numerato veniva venduto a 1.602,28 euro (il più caro sui 26 rimasti a 24 ore dall’evento), cioè a un prezzo quasi decuplicato rispetto a quello del botteghino ufficiale. E ancora: prato da 498 a 668 euro e secondo anello da 297 euro. Cifre esorbitanti per accalappiare i fan di Chris Martin e soci rimasti fuori dalla marea dei centomila.

I prezzi folli del secondary ticketing sono stati stigmatizzati dallo stesso Chris Martin, che ha evidenziato come andare ai concerti ormai sia molto difficile e faticoso.

Foto copertina: profilo Facebook dei Coldplay