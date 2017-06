Ius soli: l’incredibile striscione di Forza Nuova che finisce in epic fail | FOTO

«Italiani si nasce, non si diventa». Il manifesto di Forza Nuova a Milano contro lo Ius Soli sta scatenando l’ironia in rete. Perché se i forzanovisti volevano ribadire il secco no alla cittadinanza per i figli di stranieri nati in Italia in realtà così significa l’esatto opposto. Principio base dello ius soli infatti è rendere cittadini italiani chi nasce in Italia.

Lo striscione è stato appeso davanti alla sede di Anpi e Pd, all’Otrica, quartiere popolare a Est di Milano. L’iniziativa, riferisce il movimento di estrema destra, necessaria per contrastare «una legge criminale, che contribuirà a dotare della cittadinanza italiana migliaia di potenziali terroristi islamici, come già avvenuto in Belgio, Francia e Gran Bretagna».

Faremo tutto il possibile per contrastare il disegno di chi, come il Partito Democratico, vuole trasformare l’identità italiana in un semplice bollino su un pezzo di carta

