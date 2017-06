Incidente per Max Biaggi, il pilota trasportato in ospedale in gravi condizioni

Tanta paura per il campione di motociclismo Max Biaggi. Stamattina il pilota quattro volte campione del mondo nella classe 250 e due volte campione mondiale Superbike, 45 anni, romano, si è schiantato sulla pista del Sagittario, a Latina, dove erano in corso le prove per gli internazionali di Supermoto previsto per l’11 giugno. È stato poi trasportato con l’elicottero Pegaso 44 all’ospedale San Camillo di Roma in codice rosso.

INCIDENTE MAX BIAGGI IN OSPEDALE

Max Biaggi è stato dunque trasportato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato soccorso in pista dal personale del 118. Una volta giunto al San Camillo sono cominciati gli accertamenti radiologici, neurologici e clinici per stabilire l’entità dei diversi traumi. Il pilota è cosciente, vigile ed orientato, e non è in pericolo di vita.

Biaggi ha probabilmente riportato un trauma toracico e spinale. Forse ha subito anche una frattura della spalla.

Il pilota non ha mai perso conoscenza e ha riferito in prima persona al personale che lo ha soccorso di avvertire dei forti dolori interscapolari. Avrebbe poi riferito lui in prima persona ai medici della dinamica dell’incidente.

(Foto da archivio Ansa)