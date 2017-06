«Cercasi marito intelligente», l’annuncio che ha conquistato il web è un’immagine riciclata

C’eravamo cascati anche noi. Ieri abbiamo diffuso la notizia di un annuncio veramente smart di una ragazza in cerca di un marito intelligente. La soluzione di una complicatissima formula matematica era rappresentato dal numero di telefono della ragazza che aveva diffuso i volantini. In realtà, l’idea non è made in Italy, come ci fa notare il debunker David Puente. Una più attenta ricerca ha portato alla scoperta della fonte originale: si tratta di un annuncio che in realtà è stato diffuso in Polonia, condiviso inizialmente da Kuba Jankowski.

«CERCASI MARITO INTELLIGENTE», L’ORIGINALE POLACCO

Il buontempone che lo ha riproposto nel nostro Paese non ha fatto altro che mettere in piedi un’attenta ricostruzione a colpi di Photoshop, sostituendo l’originale testo in lingua polacca con frasi italiane.

La foto era stata rilanciata nel pomeriggio di ieri in seguito alla condivisione su Facebook della nota blogger e conduttrice Selvaggia Lucarelli. Tutto falso, dunque. O meglio, non è farina del nostro sacco. Gli italiani, insomma, accompagnano solo. E noi siamo stati così ingenui da andar loro dietro.