Essere animali e il video che ha fatto adirare il Consorzio del Prosciutto di Parma | VIDEO

Il Consorzio del prosciutto di Parma ha querelato Essere animali per il video “prosciutto crudele” che hanno pubblicato su un allevamento in cui hanno messo telecamere nascoste per sei mesi. La polizia postale rimuoverà il video a seguito della querela fatta dal Consorzio nei confronti degli attivisti.

ESSERE ANIMALI E IL VIDEO CHOC

A breve la polizia postale rimuoverà tutti i contenuti dei video sparsi su internet per l’indagine. L’associazione grida alla censura e chiede di diffondere il video nelle sue ultime ore in cui è disponibile online.

