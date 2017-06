Alessio De Giorgi è l’amministratore di Matteo Renzi News, la pagina Facebook che in queste settimane si è distinta per una comunicazione molto aggressiva a supporto del segretario del Partito Democratico. Molto controversa era stata la card che aveva affiancato Totti e Renzi nel giorno successivo al ritiro del capitano della Roma.

Il nome di Alessio De Giorgi, che circolava da diversi giorni come gestore della pagina Facebook dedicata al segretario del PD, è stato confermato da una ricerca del giornalista Lorenzo Borga, collaboratore del Foglio e della Voce.info. Borga ha scritto un post sul blog Lo Stato solido, in cui aveva ipotizzato il legame tra Matteo Renzi News e Alessio De Giorgi. In un passaggio era rimarcato come il comunicatore, fondatore di Gay.it, da tempo residente in Toscana e assunto da Renzi per aiutarlo con le sue pagine social ai tempi del referendum costituzionale, fosse vicino alla pagina.

A lavorarci, assieme a De Giorgi, sono infatti uno sparuto gruppo di amministratori: tutti fiorentini e tutti saliti sul palco della Leopolda, assicurano voci fondate. Ed i risultati sono evidenti: Matteo Renzi News passa da 7.000 like ad agosto 2016 fino agli attuali 67.559. Lo stesso De Giorgi ha oggi affrontato l’argomento rispondendo ad un commento su Facebook: “Anche a me imbarazzano alcuni contenuti delle nostre pagine non ufficiali – che non sto gestendo, sia chiaro -, ma credo anche che qualche scivolone ci possa stare e sia tutto sommato anche innocuo, fosse solo che sappiamo bene che il dibattito di queste ultime 24 ore rimane confinato nella bolla della bolla della bolla“. Tuttavia l’ultimo post pubblicato dallo stesso De Giorgi dalla pagina Matteo Renzi News risale ad appena 3 giorni fa: è chiaro l’intento di nascondere il collegamento tra lo staff del premier e la pagina, definita “non ufficiale“.

MATTEO RENZI NEWS, ALESSIO DE GIORGI AMMINISTRATORE DELLA PAGINA

Alessio De Giorgi, come mostra questo screenshot, ha scritto a Lorenza Borga per chiedergli di smentire il fatto che lui ne fosse amministratore. Per un curioso errore, ha chiesto prove in merito col profilo della pagina di amministratore. L’errore di De Giorgi conferma come il progetto di Matteo Renzi News sia stato organizzato in ambienti molto vicini a Matteo Renzi. De Giorgi ha più volte lavorato per il segretario del PD, prima durante le primarie del centrosinistra perse con Pierluigi Bersani, e poi a Palazzo Chigi quando faceva parte del team di comunicatori che hanno accompagnato Renzi nella sfortunata campagna referendaria, persa nettamente il 4 dicembre. Alessio De Giorgi è un attivista del PD, e in passato si era candidato con Scelta Civica alle scorse politiche, per poi rinunciare. Matteo Renzi News è una pagina che, pur avendo relativamente pochi fan, poco meno di 70 mila, ha generato molta attenzione per l’aggressiva campagna di comunicazione in favore del segretario del PD.

Foto copertina: screenshot de https://lostatosolido.wordpress.com/ di Lorenzo Borga