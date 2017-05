Roberto Burioni ha subito minacce di morte su una pagina no vax. Il commento, scritto su un thread della pagina Vaccini Basta in un post dedicato al noto immunologo, dice: «Ho un proiettile con il suo nome pronto in canna». Il commento è stato scritto da un utente Facebook di nome Marcello Falzari, ma è stato rimosso da Vaccini Basta.

L’utente ha comunque precisato di non esser stato lui a cancellarlo la minaccia rimossa, dopo che è stata segnalata per primo da David Puente. Puente l’ha postata sui suoi seguiti profili social, attirando anche l’attenzione del dottor Burioni. L’immunologo ha chiesto su Twitter dove si trovasse il commento postato da David Puente, anche se poi non ha scritto nulla in merito.

Marcello Falzari ha invece rimarcato di non aver alcuna paura in merito a quanto scritto, dopo che un utente gli aveva ricordato come le minacce sono sanzionate anche duramente dal codice penale.