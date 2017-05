Si tratta di «rapporti clamorosi tenuti finora riservati dal Ministero della salute e dall’Agenzia del farmaco». Lo rivela il Codacons, il coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori. Questa mattina, in conferenza stampa, sono stati svelati alcuni documenti che metterebbero in luce dati importanti sulle reazioni avverse dei vaccini su un numero piuttosto elevato di pazienti.

LE RIVELAZIONI DEL CODACONS SU VACCINI

«La Procura della Repubblica di Torino sta indagando su questa vicenda – accusa il Codacons -. Ci sono cinque casi di bambini morti, in concomitanza alla somministrazione di vaccini Infarinx. L’Aifa sostiene che ciò non ha nulla a che fare con il farmaco, ma l’autorità giudiziaria deve indagare su questo. L’organismo ha il dovere di comunicare tutte le informazioni sulle reazioni avverse, sia dal punto di vista dei farmaci, sia dal punto di vista dei vaccini. Queste segnalazioni non sono state pubblicate dal 2014».

«Inoltre, ci sono centinaia di casi gravi di patologie del sistema nervoso – continua il Codacons – e di infezioni varie non comunicate dall’Aifa. Noi chiediamo: dateci dei vaccini singoli e fate i controlli appropriati. Non si può favorire in questo modo le case farmaceutiche».

La conferenza che tuttavia, come specifica il Codacons, non è certo contro i vaccini e l’importanza della vaccinazione, ma che chiede trasparenza in favore delle famiglie. Inoltre, il coordinamento vorrà contestare il recente decreto varato dal Consiglio dei Ministri (che aumenta il numero delle vaccinazioni obbligatorie e le rende indispensabili per l’iscrizione dei bambini nelle scuole).

All’incontro con i giornalisti, che si è svolto alle 12.30, hanno partecipato anche alcune famiglie di tutta Italia che hanno illustrato i motivi della loro contrarietà al decreto sugli obblighi vaccinali e che hanno chiesto un incontro con il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, per illustrare le proprie ragioni.

Poco prima della conferenza stampa, una delegazione del Codacons si è recata al Quirinale e al Senato per consegnare il rapporto segreto dell’Aifa al Capo dello Stato Sergio Mattarella e al Presidente del Senato Pietro Grasso e per chiedere di convocare il Ministro della salute. Inoltre, il Codacons è intenzionato a sporgere denuncia presso la Procura di Roma contro il Ministro Lorenzin, in cui si chiede di accertare se i dati contenuti nel rapporto Aifa sulle vaccinazioni siano stati illustrati ai ministri in sede di approvazione del recente decreto e, in caso contrario, di procedere contro il Ministro per omissione di atti d’ufficio.