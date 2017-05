Meme su Francesco e Trump caratterizzano l’internet in queste ore. L’incontro tra il pontefice e il presidente degli Stati Uniti, probabilmente i leader mondiali più importanti insieme al capo di Stato cinese Xi Jinping, hanno generato molta ironia sui social media, come era prevedibile. Particolarmente apprezzata, per esser derisa, è stata la scelta di vestirsi in completo nero di Melania e Ivanka Trump. L’aspetto scuro e lo sguardo non esattamente entusiasta di Francesco hanno suscitato divertenti analogie con la famiglia Addams, con film dell’orrore e un post virale di un’agenzia di pompe funebri, tra gli altri. Ecco una gallery con i meme più divertenti sull’incontro tra Francesco e Trump, il primo tra il pontefice argentino e il presidente americano entrato in carica il 20 gennaio scorso e arrivato in Italia per partecipare al G7 di Taormina.