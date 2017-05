A Domenica Live si è parlato di lusso. In collegamento con lo studio c’era Marisela Federici, contessa di origine venezuelana, nota regina dei salotti romani. La super ricca si è scontrata in diretta con la conduttrice Barbare D’Urso in un litigio molto pesante.

guarda il video:

A Barbara D’Urso non sono andate giù le insinuazioni di Marisela Federici. Così a #DomenicaLive la conduttrice ha azzittito la nobildonna. pic.twitter.com/6apE0B73Tv — LetteraDonna (@LetteraDonna) 22 maggio 2017

MARISELA FEDERICI BARBARA D’URSO E IL LITIGIO IN TV

Marisela Federici è sembrata molto dura nei confronti degli ospiti in studio, e in particolare con Giulia De Lellis. «Mi dispiace per i miei autori che ti hanno coinvolta in questa cosa, ma non mi sembra di averti mancato di rispetto», ha ribattuto Barbara. Lo scontro è diventato virale sui social.