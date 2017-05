Virginia Raggi ha comunicato in modo decisamente curioso la sua partecipazione alla finale degli Internazionali di Tennis, l’importante torneo di tennis, che si gioca a Roma. Il sindaco capitolino ha twittato una sua foto, corredata da questo messaggio, per rimarcare l’importanza di questa competizione per la sua città.

Another great day for #tennis #Rome #ibi17 #ATPRoma @InteBNLdItalia

Congrats young champions @ElinaSvitolina #Zverev Un altro grande giorno per il tennis, congratulazioni ai giovani campioni Elina Svitolina e Zverev

Le parole di Virginia Raggi sono normali, mentre davvero meno è la foto a corredo del tweet, come notato anche dall’esperto Massimo Mantellini.



Invece che postare una canonica immagine di un momento della premiazione dei due vincitori dei singolari, maschile o femminile, o una foto del Foro Italico pieno, il team della comunicazione di Virginia Raggi ha deciso di stupire la comunità del social media. Nell’immagine pubblicata infatti si nota il sindaco ripresa in mezzo al pubblico, più illuminata di altri, mentre gli spettatori sono sempre più sfocati a distanza di quanto siano seduti da lei. Sembra una sorta di «Dov’è Wally» , come notato da diversi commentatori, i giochi per bambini in cui bisogna trovare sempre un personaggio, Wally in inglese o Waldo nella versione americana, inserito in contesti dove sono presenti moltissime persone. Wally è contraddistinto da una maglietta a righe bianche e rosse e dagli occhiali. Oltre a questa bizzarra analogia, diversi utenti su Twitter hanno poi criticato la foto che sembra evidenziare più il sindaco che il torneo, con alcuni rilievi su una presunta megalomania che a noi paiono eccessivi. Rimane una foto davvero bizzarra.