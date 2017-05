Il clochard che diventa milionario grazie all’eredità di una vecchia zia

Passerà dalla residenza improvvisata in piazza delle Nazioni a Rapallo, alle tenute di famiglia nel Teramano. La storia di Gianni Di Rocco, 47 anni, si colora così: o di bianco o di nero. Il nero di una vita passata tra le strade di tante città d’Italia e d’Europa. Il bianco di una inaspettata fortuna grazie all’eredità di una vecchia zia. A raccontarla è oggi il quotidiano Il Secolo XIX.

GIANNI DI ROCCO, DA CLOCHARD A MILIONARIO GRAZIE ALL’EREDITÀ

Di Rocco, nelle prossime ore, leggerà un testamento che lo indica come erede e che, potenzialmente, potrebbe renderlo milionario. Si parla di appartamenti, terreni e denaro, anche se lui, il clochard che tutta Rapallo ha imparato a conoscere, non è l’unico beneficiario del lascito.

Una laurea in sociologia all’Università di Urbino e il vizio del gioco. Di Rocco aveva concluso gli studi, ma la provincia gli stava stretta. Ha iniziato a viaggiare attraverso le città europee, si è stabilito a Milano ma qui l’assenza di un lavoro stabile lo ha fatto avvicinare agli ambienti del gioco d’azzardo. «Ho buttato via tutti i miei risparmi nei casinò – ha detto Di Rocco -, poi mi sono avvicinato alla Exodus di don Mazzi, ma non ho avuto altri problemi. Sono una persona onesta e credo nella legalità».

Negli ultimi 13 anni, Di Rocco ha trovato una sistemazione «stabile» a Rapallo, in provincia di Genova, grazie anche all’aiuto delle istituzioni locali. Ha frequentato da sempre la mensa dei poveri portata avanti dal parroco don Stefano Curotto e ha sempre ricevuto l’appoggio del sindaco Carlo Bagnasco che lui ha definito «un vero amico».

Ora, Di Rocco è pronto a cambiare la propria vita, giocandosi una seconda chance che non a tutti è concessa. Lui lo sa bene e non dimentica le sofferenze di tutti questi anni: «Per ora, tutto quello che ho è ancora nel mio zaino. Ma quando avrò maggiori possibilità economiche prometto di restituire tutto quello che mi è stato donato in questo periodo».

(FOTO: Liang Sen/Xinhua via ZUMA Wire)