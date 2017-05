Digitare il sito del Corriere della Sera, cercare l’archivio storico per sfogliare i pezzi del passato ed essere reindirizzati su uno dei siti a luci rosse più famosi e cliccati del web. Ieri un curioso bug si è verificato all’interno del portale del più importante giornale italiano, che ha suscitato l’attenzione di diversi navigatori, ed è stato ripreso da due siti noti per la loro caccia alle bufale del web. David Puente e Butac hanno infatti descritto per primi quanto successo sul sito del quotidiano diretto da Luciano Fontana. Nella fascia preserale di ieri, intorno alle 19, l’archivio storico del Corriere della Sera, dove si possono cercare tutti gli articoli pubblicati dal giornale dal 1876, anno della sua fondazione, a oggi, è diventato hard. Infatti un bug non permetteva più la visualizzazione di questa pagina, ma automaticamente reindirizzava a Porn Hub, uno dei siti più famosi per chi cerca materiale hard online. Come mostra David Puente, quando si digitava sull’archivio automaticamente compariva una scritta che rimandava al portale a luci rosse: niente articoli di Luigi Albertini, ma gli ultimi video hard prodotti per l’enorme community del sito hard. Come racconta Puente, il bug è stato notato su Facebook così come su Twitter, e a precisa domanda sul problema l’account Twitter del Corriere ha ammesso il bug, rimarcando come i tecnici stessero lavorando per una rapida risoluzione. L’intervento tecnico è riuscito, e dopo qualche ora di hard l’archivio storico è tornato disponibile. Foto copertina: screenshot tratto dal sito del Corriere