“Porto il velo, adoro i Queen”, il film che sarà proiettato solo se ci saranno abbastanza spettatori

Sarà proiettato al cinema Astra di Trento il documentario ‘Porto il velo, adoro i Queen’ della regista Luisa Porrino. Anzi, forse sarà proiettato questo mercoledì 17 maggio alle 21. Ed è lecito dire forse perché il film ha bisogno del suo pubblico per sbarcare sul grande schermo: deve fare il ‘sold out’ entro la mezzanotte di oggi.

La distribuzione – spiega Il Dolomiti – avviene tramite la piattaforma Movieday, convenzionata con il cinema Astra, che permette di proiettare il film in sala solo se si raggiunge, in questo caso, il tutto esaurito.

Come si può aiutare “Porto il velo, adoro i Queen”? Comprando un biglietto. Sono 37 i tagliandi ancora disponibili al costo di 8 euro (Qui info e biglietti). Attenzione però: non fate una buona azione ma vi regalate un bel film.

La pellicola di Luisa Porrino racconta la vita di tre donne italiane musulmane che indossano lo hijab. Le donne, della seconda generazione ovvero figlie di immigrati nel nostro paese, si raccontano in prima persona scardinando stereotipi e pregiudizi. C’è Sumaya (blogger, prima musulmana eletta Consigliere al Comune di Milano), Takoua (romana, autrice di fumetti e graphic novel), Batul (medico psichiatra di Trento).