Come è nato il meme Facebook “10 concerti visti tranne uno”

Facebook da alcuni giorni è piena di status che invitano a svolgere un gioco che sta piacendo molto alla sua community. Una persona scrive una lista di 10 concerti a cui è stato in passato, premettendo che uno dell’elenco sia falso. Come spesso capita su Facebook, il gioco è diventato virale. Sempre più persone hanno iniziato a rispondere a questi thread, per poi replicarli sul proprio profilo, e così via. Probabilmente molti di voi avranno il proprio newsfeed con i post dei propri amici che invitano a individuare quale sia il concerto falso dell’elenco a cui in verità non sono mai andati. L’origine di questa tendenza non è chiara, ma secondo diversi siti statunitensi, tra cui Usa Today, il primo utente Facebok ad avviare il giochino sarebbe stato un DJ americano, piuttosto noto, Lou Brutus, conduttore radiofonico che sulla sua pagina, seguita da 100 mila persone, ha condiviso questo status alcuni giorni fa.

Anche su Twitter sono comparsi i meme del gioco dei 10 concerti tranne uno, che in contemporanea agli Usa è arrivato anche in Italia. Al momento è la tendenza con la maggior viralità su Facebook, a chi piace poco può pensare che ragionevolmente tra pochi giorni nessuno scriverà più status simili.