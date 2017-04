M5S e vaccini, incidente sfiorato e poi rientrato col noto immunologo Guido Silvestri, che sta collaborando coi 5 Stelle per chiare la loro posizione sulle immunizzazioni. Dopo che alcuni consiglieri regionali pentastellati avevano organizzato un convegno con relatori novax Guido Silvestri aveva chiesto sul suo profilo Facebook una presa di posizione che chiarisca in modo definitivo come il M5S sia al 100% pro vaccini. L’immunologo, docente presso la Emory University di Atlanta, sta collaborando coi 5 Stelle in qualità di esperto su questo tema, e un suo articolo in difesa delle posizioni M5S sui vaccini era stato ospitato con grande rilevanza sul blog di Beppe Grillo.

Normalmente non avrei commentato sul fatto che (i) ad un convegno sui vaccini organizzato dalla Regione Puglia e’ stato invitato a parlare, su richiesta dei consiglieri M5S, il prof. Alberto Donzelli (citation # 33 on PubMed; H-index 10), noto per le sue posizioni “scettiche” sulla opportunita’ delle vaccinazioni, e (ii) la signora Francesca Benevento, consigliera M5S al Municipio XII di Roma, delle cui credenziali scientifiche non ho trovato traccia, rilancia in un post su Facebook, in modo allusivo e senza nuovi dati, la inesistente correlazione tra vaccini ed alcune malattie. Ritengo queste due “uscite” assurde dal punto di vista medico e scientifico, e gravemente sbagliate sia dal punto di vista politico che da quello comunicativo.

Tuttavia, all’indomani del mio articolo-testimonianza sul Fatto Quotidiano, poi ripreso con grande evidenza nel blog di Beppe Grillo e nella pagina Facebook dell’onorevole Di Maio, in cui – da scienziato che sta lavorando con M5S pur non appartenendo al movimento – ho rigettato con forza e chiarezza l’equazione “M5S = anti-vaxx”, chiedo che ci sia da parte della leadership del Movimento (i) un chiarimento sul fatto che queste sono posizioni isolate e non rappresentano la voce ufficiale M5S in any way, shape, or form, e (ii) un invito verso tutti gli esponenti ufficiali M5S a limitare in futuro questo tipo di esternazioni che a mio avviso sono tanto estemporanee quanto controproducenti.

Grazie!!

Dopo questo post su Facebook il sito di Beppe Grillo aveva ospitato un comunicato a firma Movimento 5 Stelle in cui si prendevano le distanze dal convegno pugliese, derubricato a iniziativa a carattere personale distante dalla linea ufficiale. «Il MoVimento 5 Stelle ha più volte espresso una chiara posizione in merito: accompagnamento alla vaccinazione, informazione capillare, vigilare su efficacia e sicurezza dei vaccini. Queste politiche sono volte a garantire alti livelli di copertura vaccinale. Si tratta di una posizione che tiene conto delle più autorevoli tesi scientifiche. Dichiarazioni di natura diversa non rappresentano la posizione del MoVimento 5 Stelle. Ciò vale per le opinioni dei medici che intervengono ad audizioni in commissioni regionali, così come per quelli di alcuni consiglieri comunali: si esprimono a titolo personale».

Guido Silvestri ha apprezzato la comunicazione del M5S, rimarcando come dopo gli errori del passato ora il M5S sia diventato una formazione politica al 100% schierata a favore dei vaccini.

E adesso, con la mia ormai proverbiale INDIPENDENZA, dico “basta” a chi continua a dire M5S=anti-vaxx. Perché ora la posizione di M5S e’ 100% pro-vaccini, senza se e senza ma, ed ogni altra “uscita” e’ stata sconfessata una volta per tutte. Adesso ci sia solo il lavoro serio, fatto da persone serie, esperti e politici assieme, per una causa seria, che e’ la massima copertura vaccinale per i nostri figli, su cui dobbiamo essere tutti d’accordo, senza dubbio alcuno, senza più polemiche o propaganda. M5S su questo tema ha fatto errori in passato, ma ora si e’ voltato pagina, in modo inequivocabile, e dobbiamo solo rallegrarcene. Quanto alla discussione “obbligatorietà” vs “raccomandazione” vs “modello misto o a fasi”, se ne parlerà ancora, ma in modo scientifico, onesto, pacato, ed intelligente. Grazie a tutti quelli che avranno l’intelligenza di capire ed aiutarmi in questa battaglia per la scienza e la salute pubblica.

Foto copertina: ANSA / CIRO FUSCO