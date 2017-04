Grillo al giornalista: «Mi dai il numero di tua mamma?» | VIDEO

Beppe Grillo ha chiesto a un giornalista di Primo Canale, emittente genovese, di dargli il numero di telefono di sua madre come condizione per potergli porre una domanda. Una provocatoria risposta sollecitata probabilmente dal nervosismo sul caso di Genova. Beppe Grillo è tornato nel capoluogo ligure, dove risiede, e il giornalista di Primo Canale gli aveva chiesto, come si vede in questo video, novità in merito al caso Cassimatis.

Il leader del M5S aveva annullato le comunarie vinte da Marika Cassimatis, ma la sua decisione è stata annullata da un tribunale civile. La vittoria di Cassimatis nello scontro legale con Grillo rende ardua la presentazione di una lista dei 5 Stelle a Genova, visto che il leader non concederà mai il simbolo alla vincitrice delle comunarie, che rimane al momento la candidata M5S. Il giornalista di Primo Canale aveva chiesto a Beppe Grillo se avrebbe fatto ricorso, ottenendo come risposta la sollecitazione a dare il numero della madre. Dopo che il leader M5S è uscito dall’incontro col suo commercialista il redattore dell’emittente genovese ha posto la stessa domanda, sentendosi rispondere queste parole infastidite.

Lascia stare, salutami tua mamma. Non abbiamo niente da dire

La risposta provocatoria di Grillo è ennesima occasione in cui il leader M5S ha dimostrato scarso rispetto verso i giornalisti.

(Foto di copertina: ANSA/ ANTONINO DI MARCO)