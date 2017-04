La geniale pubblicità di Burger King che sfrutta Google | VIDEO

Burger King ha creato uno spot geniale. Il video, diventato virale, inizia con un commesso che spiega come, in soli 15 secondi, sia impossibile elencare tutte le qualità e gli ingredienti freschi presenti all’interno del Whopper Burger. In primo piano il commesso del Burger King chiede: “Ok Google, what is the Whopper Burger?”.

guarda il video:

BURGER KING E IL TRICK PER GOOGLE

Ora chi ha l’assistente virtuale attivato sul proprio smartphone alla domanda finale dello spot si attiverà dando maggiori informazioni sul prodotto. In pratica così facendo Burger King ha prolungato la sua pubblicità estendendola fuori dal televisore e arrivando direttamente al device dell’utente.

Il colosso di Mountain View è subito corso ai ripari rendendo innocua la voce della pubblicità per il suo Assistant Google. Altri brand potrebbero avere la stessa idea. Non è la prima volta che l’assistant ha problemi specialmente nel device Home. La cosa curiosa è poi un’altra. Qualche giorno prima della messa in onda dello spot qualcuno ha cambiato la descrizione del panino Burger King su Wikipedia. Diventando, chissà perché, qualcosa più tendente al pubblicitario.

Prima:

Il panino Whopper è l’hamburger più distintivo venduto dalla catena internazionale di fast food Burger King e dalla sua altra catena australiana Hungry Jack’s

Dopo:

Il Whopper è un hamburger, realizzato con una polpetta di carne grigliata fatta al 100 per cento di bovino senza conservanti, coperta da fette di pomodoro, cipolle, lattuga, cetriolini, ketchup e maionese, servito all’interno di un panino con semi di sesamo

Wikipedia è una delle prime informazioni su cui finite dopo aver chiesto qualcosa a Google. Bravi no?