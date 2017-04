Primo maggio: gli Afterhours diventano gli Afterhouse

Gli Afterhours suoneranno in piazza a Pescara il primo maggio. La band si esibirà in Piazza della Rinascita (Piazza Salotto) a partire dalle 18. Qualcuno però ha programmato per il primo maggio pescarese un altro gruppo sul palco: gli Afterhouse.

Il giornalista ha scritto correttamente il nome della band di Manuel Agnelli nel pezzo. Forse il titolista sembra aver preferito altro, anche nelle didascalie.

AFTERHOURS A PESCARA IL PRIMO MAGGIO

L’errore, apparso stamane su un noto quotidiano del centro Italia, sta diventando a suo modo virale sui social.

Il gruppo di alternative rock sarà presente il primo maggio di Pescara. Distrazioni a parte. Garantiscono gli Afterhours in persona: