Video del passeggero trascinato via con la forza, bufera su United Airlines: dai meme al calo in borsa

Una vera e propria bufera ha travolto negli ultimi giorni la coompagnia aerea americana United Airlines dopo la diffusione sul web di video (caricati il 10 aprile) di un passeggero trascinato via con la forza dalla sua poltrona perché l’aereo era in overbooking (sovraprenotazione). La società statunitense aveva venduto più biglietti d quanti realmente disponibili e per questo uno dei viaggiatori, un medico cinese, è stato costretto, contro la sua volontà, a cedere il posto.

LEGGI ANCHE > Carlo Conti ha chiuso la sua pagina Facebook

VIDEO DEL PASSEGGERO TRASCINATO VIA CON LA FORZA, LE POLEMICHE

Le immagini del passeggero prelevato da alcuni agenti di sicurezza sono state registrate da almeno altre due persone presenti a bordo de velivolo, a Chicago, poco distante dall’uomo espulso. Dopo la pubblicazione in Rete dei filmati le polemiche non sono tardate ad arrivare. I video sono diventati virali scatenando l’indignazione degli utenti. Sul web sono spuntati decine di meme, in particolare su Twitter immagini goliardiche che hanno preso in giro la compagnia.

VIDEO DEL PASSEGGERO TRASCINATO VIA CON LA FORZA, LE IMMAGINI

L’aereo era in partenza da Chicago verso Loiusville. La United Airlines ha dovuto chiedere scusa ai passeggeri già imbarcati. Poi, quando è iniziata la discussione con il viaggiatore da far scendere è salita la tensione a bordo. Secondo un testimone il medico avrebbe protestato sostenendo che era stato deciso di allontanare lui solo perché cinese. Ecco il video del passeggero trascinato via dagli agenti di sicurezza:

VIDEO DEL PASSEGGERO TRASCINATO VIA CON LA FORZA, I MEME

Il titolo della United Airlines ha subito un calo in borsa. L’incidente a bordo ha innescato una giornata di forti ribassi per United Continental. La società ha ceduto fino a quasi il 4% sulla scia dei problemi. L’ad Oscar Munoz, in una lettera ai dipendenti, ha poi spiegato che gli addetti della compagnia aerea «hanno seguito le procedure prefissate» e ha definito il passeggero «disturbatore e aggressivo». Qui alcuni sfottò su Twitter:

(Immagine: frame da video di YouTube)