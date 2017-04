Le Iene si sono interessati ieri a “Mr. Catena Umana”, alias Vincenzo Todaro e del panorama delle bufale in rete.

Si parla del Giornalenews, un sito che sui social ha il logo della testata il Giornale. Di notizie false come quelle di Greta Ramelli e Vanessa Marzullo in cui sosteneva che avessero fatto sesso consenziente con i sequestratori.

Così come Francesca Brancati che finisce nella news falsa “coppia lesbica picchia a morte un bambino” con tanto di foto sua in compagnia della sua ex ragazza.

QUALI SONO I SITI CHE DIFFONDONO I SITI NEWS

David Puente – che sul suo blog si occupò della bufala – ha individuato una serie di siti legati all’account Adsense “Catena Umana”, rete ricostruita prima che Google bloccasse l’account:

Catenaumana.com

Ilgiornalenews.com

Segretodistato.com

Riscattonazionale.com

Skytg24news.com

TgCom24news.com

Gazzetta24.com

Messaggiero.com

Repubblica24.com

Mafiacapitale.info

Attaccomirato.com

Intervistato da Le Iene David spiega chi è Todaro e le notizie su Catena Umana. Ad esempio quella sulla modella russa sfigurata dal compagno che diventa moglie sfigurata dal marito perché trovata a letto un marocchino.

guarda il video:

Più canali di diffusione si hanno, più è alta la possibilità di guadagno su notizie virali e false. Anche Facebook – come ricorda Puente – è un ottimo canale di spammatura.

Non solo siti e account Twitter, ma anche tante pagine Facebook:

Questa è L ‘ Italia (oltre 244 mila “mi piace”);

Catena Umana (oltre 7 mila “mi piace”);

Mafia Capitales (oltre 105 mila “mi piace”);

Suona e scappa (oltre 514 mila “mi piace”);

Se ti fai un’altra birra la prima non s’incazza (oltre 199 mila “mi piace”);

CrimeNews (oltre 11 mila “mi piace”);

Parliamo, al momento e contando solo queste pagine, oltre un milione di “mi piace”. Mancano all’appello quelle scomparse come: Il popolo non si piega ma si ribella (oltre 54 mila “mi piace”);

Catena Umana Italia* ora il sogno degli italiani si avvera (oltre 3000 “mi piace”);

Catenaumana4 (oltre 9000 “mi piace”);

LA DIFESA DI TODARO A LE IENE

Vincenzo Todaro intervistato da Le Iene ammette la notizia falsa su Greta e Vanessa.

- Sei consapevole che con queste news altimenti razzismo, odio…

- Ma noi copiamo gli articoli facciamo copia e incolla

- Ti dice niente il nome Francesca?

- No no aspetta un attimo quell’anteprima lì è stata messa per far capire l’argomento…

Secondo Todaro è solo marketing. E lo fa per “divertimento”. Tralasciando la sua concezione di “froci” e “lesbiche” ecco una delle sue dichiarazioni:

La bufala gira perché deve esser quasi vera

Ecco come ha reagito Todaro al servizio de Le Iene, da cui non è uscito benissimo

Se vi capita di imbattervi nelle pagine Facebook e nei siti sopra elencati ora sapete a cosa state andando incontro.

(foto copertina da David Puente)