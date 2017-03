Virginia Raggi è andata in pausa. Il sindaco di Roma si è recata in vacanza insieme al figlio Matteo, probabilmente in una settimana bianca. Un cronista di AffarItaliani, Marco Zonetti, ha pubblicato sul suo profilo Facebook una fotografia del sindaco di Raggi mentre si trova sul treno col proprio bambino. Ecco cosa scrive Zonetti.

LA RAGGI IN SETTIMANA BIANCA? Poco fa mi è arrivata questa foto da un mio informatore. Pare che la Raggi sia partita per la settimana bianca con figlioletto ed ex marito… Il Messaggero conferma la vacanza della sindaca, quando invece – secondo il PD – sarebbe dovuta essere in Aula in Campidoglio. Buon riposo… la città è in condizioni perfette, la giunta è completa da mesi e non vi sono diatribe interne al M5s romano e quello nazionale. Tutto va bene, MADAME la Sindaca.

Il comune di Roma ha confermato la vacanza del sindaco di Roma. Da oggi fino a venerdì il municipio sarà guidato dal vicesindaco Luca Bergamo. Virginia Raggi non parteciperà al consiglio straordinario previsto per i prossimi giorni, un’assenza che ha subito scatenato una polemica politica. A quanto si intuisce la pausa di Virginia Raggi è stata determinata da un consiglio dei medici. Nelle settimane scorse il sindaco di Roma era stata ricoverata per un malore generato dall’eccessivo stress. I dottori che l’hanno visitata avrebbero consigliato all’esponente del M5S di prendersi un pausa, per scaricare tensioni accumulate in questi mesi, che stanno danneggiando il suo stato di salute. Il sindaco di Roma sta pagando la difficoltà partenza della sua amministrazione, culminata in tre casi di cronaca giudiziaria – l’avviso di garanzia per abuso d’ufficio ricevuto per la nomina di Renato Marra, l’arresto di Raffaele Marra e la vicenda delle polizze assicurative del suo ex capo della segretaria Salvatore Romeo – che hanno provocato molte polemiche a livello cittadino come nazionale. Virginia Raggi tornerà a Roma sabato prossimo per la cerimonia dell’anniversario del sessantesimo anniversario dei Trattati europei.