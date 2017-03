Grillo ‘annulla’ le Comunarie di Genova: «Dalla Cassimatis comportamenti contrari a principi M5S»

Voto inutile o quasi. Con un post sul suo blog Beppe Grillo ha annunciato il sostanziale annullamento delle Comunarie per la scelta del candidato M5S a sindaco di Genova, vinte martedì scorso da Marika Cassimatis. Il leader del Movimento 5 Stelle ha deciso di non concedere alla vincitrice l’utilizzo del simbolo. «Se qualcuno non capirà questa scelta, vi chiedo di fidarvi di me», è quanto ha scritto Grillo spiegando la decisione di non permettere la candidatura alla vincitrice del 14 marzo. «Non possiamo permetterci di candidare persone su cui non siamo sicuri al 100%. Vi garantisco che non accadrà, né a questa tornata delle comunali, né alle politiche. Le nostre selezioni rispetteranno il voto online, ma saranno rigorose. Non c’è più spazio per chi cerca solo poltrone», è stato il messaggio del leader.

M5S GENOVA, BEPPE GRILLO ‘ANNULLA’ LE COMUNARIE: «NO A CHI CERCA POLTRONE»

Dopo l’esito delle votazioni di martedì – è stata la spiegazione del leader sul blog – «mi è stato segnalato, con tanto di documentazione, che molti, non tutti, dei 28 componenti di questa lista, incluso la candidata sindaco, hanno tenuto comportamenti contrari ai principi del Movimento 5 Stelle prima, durante e dopo le selezioni online del 14 marzo 2017. In particolare hanno ripetutamente e continuativamente danneggiato l’immagine del Movimento 5 Stelle, dileggiando, attaccando e denigrando i portavoce e altri iscritti, condividendo pubblicamente i contenuti e la linea dei fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle; appoggiandone le scelte anche dopo che si sono tenuti la poltrona senza dimettersi e hanno formato nuovi soggetti politici vicini ai partiti».

M5S GENOVA, NUOVO VOTO SU PRESENTAZIONE DELLA LISTA

Grillo ha dunque indetto nuovo voto a Genova, con votazione oggi 17 marzo dalle 10 alle 19. «Rimetto a tutti gli iscritti certificati del Movimento 5 Stelle la decisione se non presentare nessuna lista per le elezioni comunali di Genova o se presentare la lista, arrivata seconda per un distacco di pochi voti, con Luca Pirondini candidato sindaco. Non lasciamo la mia Genova senza questa possibilità».

M5S GENOVA, LA VINCITRICE DELLE COMUNARIE: «PRENDO ATTO DELLA DECISIONE»

Il successo della Cassimatis alle Comunarie era stato un risultato certamente sorprendente, visto se si considera che era stata appoggiata dalla base tradizionale del M5S, messa in minoranza anche a Genova dagli ortodossi più fedeli a Grillo e alla Casaleggio. Cassimatis aveva vinto le Comunarie di Genova per pochi voti, 362 a 338, contro Pirondini. Il tenore del teatro Carlo Felice era considerato il candidato degli ortodossi grillini anche per l’appoggio piuttosto esplicito di Alice Salvatore, la capogruppo in regione Liguria, molto apprezzata da Grillo e Davide Casaleggio.

«Apprendo ora che la mia lista , ancora fantasma in quanto non pubblicata, uscita vincitrice da una votazione democratica, è stata sconfessa da Beppe Grillo. Ne prendo atto», è stato il primo commento della Cassimatis.

(Foto: ANSA / ALESSANDRO DI MEO)