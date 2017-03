Le scie chimiche arrivano al Senato. Lunedì 20 marzo presso l’istituto di Santa Maria in Aquiro , sala a disposizione dei gruppi parlamentari, si svolgerà un convegno sul rischio della geoingegneria organizzato da un ex esponente del Movimento 5 Stelle. Bartolomeo Pepe, dopo aver tentato il convegno sul rischio dei vaccini, ora ha scelto un altro argomento caro ai complottisti. Il titolo del dibattito è tutto un programma: «Geoingegneria & disinformazione». La geoingegneria sarebbe lo studio sulle attività, presunte, segrete e molto improbabile, organizzate per la modifica del clima così come del tempo, per fini militari, attraverso l’irrorazione di scie chimiche rilasciate dagli aerei civili o militari. Al convegno al Senato sarà trasmesso il film Overcast, che come mostra il trailer è dedicato al complotto delle scie chimiche. Oltre a Bartolomeo Pepe, senatore eletto nel Movimento 5 Stelle e poi passato a Gal, ci saranno Giulietto Chiesa, a cui spetterà di parlare di disinformazione, Maria Heibel, Gerardo Rossi e Paolo De Santis. Gli ultimi tre relatori sono tre esperti di scie chimiche, attivi da tempo in questo ambito complottista. Il senatore Bartolomeo Pepe ha stigmatizzato però questa critica, contenuta in un articolo dell’Huffington Post, rimarcando tra l’altro il legame con il convegno sui vaccini che era stato annullato dalla presidenza del Senato.