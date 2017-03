Il neoassessore Luca Montuori a rischio incompatibilità?

C’è un problema sulle nuove nomine della sindaca di Roma Virginia Raggi. Anzi, due problemi. Il primo è il maxistipendio di Franco Giampaoletti, ex dg del Comune di Genova, ora city manager del Comune. Come ricorda oggi il Corriere della Sera ha uno stipendio di 170 mila euro, più alto della sindaca (117.144 euro) e il doppio di un assessore. Una paga che non è piaciuta affatto a Fabrizio Ghera, capogruppo Fdi in Campidoglio.

IL NEOASSESSORE LUCA MONTUORI A RISCHIO INCOMPATIBILITA’?

Il secondo problema è quello di Luca Montuori, neoassessore all’Urbanistica. Montuori – secondo quanto riporta il Corriere – risulta titolare dello studio di architettura 2tr. Per il Tuel chi è in giunta «non può esercitare attività professionale nelle medesime materie nel medesimo territorio».

(foto copertina ANSA/ MAURIZIO BRAMBATTI)