Mario Adinolfi è stato sospeso da Facebook per il suo commento sulla morte di Fabo

Dopo il suo commento su Dj Fabo Mario Adinolfi è stato sospeso da Facebook, per un mese. A darne notizia, sempre sui social, è sua moglie Silvia Pardolesi.

È vergognoso che ancora una volta, per un’opinione difforme rispetto al politically correct, mio marito Mario sia stato censurato da Facebook. Per un mese non potrà né postare né rispondere a messaggi privati.

Forza amore